СМИ: Чехия потребовала от России €25,5 млн компенсации после взрывов во Врбетице

ПРАГА, 28 июня. /ТАСС/. Власти Чехии потребовали от РФ компенсации ущерба в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетица, в причастности к которым они подозревают российские спецслужбы. Как сообщила в понедельник газета Mlada fronta Dnes , заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой содержится требование полностью возместить ущерб, причиненный взрывом в Врбетице.

Что мы знаем про эти инциденты

Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

По информации издания, чешские власти оценили ущерб примерно в 650 млн крон (примерно €25,5 млн).

Информационное агентство CTK утверждает, в свою очередь, что МИД Чехии посредством ноты призвал Россию начать переговоры о выплате компенсации за ущерб во Врбетице. По его данным, Смолек также сказал Змеевскому, что Прага настаивает на пересмотре решения о включении Чехии в список недружественных России государств.

ТАСС обратился за комментарием в посольство РФ в Чехии.

О сумме компенсации

Депутат Европарламента от Чехии, адвокат Станислав Полчак, представляющий интересы пострадавших от взрывов во Врбетице населенных пунктов, сообщил 21 июня, что компенсация для них и Злинского края, на административной территории которого произошел инцидент, должна составить около 350 млн крон (примерно €13,7 млн), что предусмотрено соответствующим законопроектом.

"Согласно подготовленному законопроекту, пострадавшие от последствий взрывов во Врбетице населенные пункты и Злинский край должны получить в качестве компенсации [от государства] 350 млн крон, которые разделят между собой", - отметил Полчак.

Эту сумму, по его словам, чешское государство должно выплатить до конца 2021 года.

Жители деревни Врбетица и прилегающих к ней населенных пунктов должны самостоятельно обратиться к властям за компенсацией ущерба. Им, как предполагает Полчак, должно быть перечислено в общей сложности примерно 300 млн крон (около €11,7 млн).

Каждый из потребовавших компенсации жителей Врбетице, согласно Полчаку, может получить по 90 тыс. крон (примерно €3 529), а жители наиболее удаленных от него населенных пунктов, где ущерб от взрывов был менее значительным, по 15 тыс. крон. Компенсации должны получить, в частности, жители города Славичин, сел Липова, Галузице и Влаховице, административной частью которого являются Врбетице.