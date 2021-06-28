В Риме заявили, что отношения Италии с КНР не противоречат стратегическому альянсу с США

РИМ, 28 июня. /ТАСС/. Италия имеет сильные торговые отношения с Китаем, но это не противоречит стратегическому альянсу с США и НАТО, основанному на одних и тех же ценностях. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Италия - крупный коммерческий партнер Китая, у нас исторические связи, но это не противоречит отношениям с США и НАТО. Мы союзники США, партнеры по НАТО и ЕС, и это не только стратегический альянс, это союз, основанный на одинаковых ценностях, что подразумевает защиту прав человека", - сказал Ди Майо.