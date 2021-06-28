Представитель США заявил, что учения Sea Breeze - 2021 не носят провокационный характер

КИЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Многонациональные учения Sea Breeze - 2021, которые начались в Черном море, будут проходить в пределах международных вод и не носят провокационный характер. Об этом на брифинге заявил заместитель командира 65-й оперативной группы Шестого флота ВМС США Кайл Гантт.

"Все будет происходить в пределах международных вод. И ничего нет провокационного в том, что будут происходить военно-морские учения в международных водах", - отметил он, передает телеканала "Украина-24". Представитель США добавил, что в ходе учений происходит демонстрация "всему миру, что международные воды Черного моря открыты для всех государств".

В свою очередь, командующий военно-морскими силами Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) Алексей Неижпапа добавил, что участники учений будут действовать в соответствии с нормами международного морского права. "Все районы проведения учений известны, и, соответственно, предупреждения о закрытии этих районов, где будут осуществляться учения, мы присылали еще с начала месяца. <...> И я не вижу каких-то проблем в проведении этих учений", - добавил он.

В понедельник на территории северо-западной части Черного моря, а также в трех областях на Украине начались многонациональные военные учения Sea Breeze - 2021. Как заявлял ранее Неижпапа, тренировки нацелены "на повышение безопасности в черноморском регионе, а также на то, чтобы Черное море стало стабильным, мирным и использовалось странами всех континентов". Пресс-служба американского посольства на Украине сообщала, что в Sea Breeze - 2021 примут участие 32 страны. В маневрах планируется задействовать около 5 тыс. военнослужащих, 32 корабля и 40 самолетов.

23 июня посольство РФ в Вашингтоне призвало США и их союзников не отрабатывать военные действия в Черном море. Дипломатическое представительство предупредило, что данные маневры повышают риски непреднамеренных инцидентов и поощряют милитаристские настроения в Киеве.