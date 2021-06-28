Салливан заявил, что планирует встретиться 1 июля с Рябковым

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Посол США в России Джон Салливан намерен встретиться с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым в четверг.

"Я встречаюсь с заместителем министра иностранных дел Рябковым в четверг. Наши правительства ведут дискуссии по поводу даты проведения раунда переговоров по стратегической стабильности", - сказал он в понедельник журналистам.

Ранее в беседе с ТАСС Рябков заявил, что намерен предметно обсудить с вернувшимся в Москву американским послом визовую тематику и вопросы нормализации работы загранучреждений обеих стран. Замглавы МИД РФ подчеркнул, что российская сторона со всем вниманием подойдет к сигналам, которые Салливан передаст от Вашингтона.