Посол США выразил разочарование отношением ЕС к евроинтеграции Северной Македонии

ЗАГРЕБ, 28 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты оказались недовольны тем, что переговорный процесс между Северной Македонией и Европейским союзом так и не был запущен. Об этом в понедельник в ходе пресс-конференции заявила посол США в Северной Македонии Кейт Мари Бирнс, сообщает северомакедонский информационный портал MKD.

"Мы действительно разочарованы тем фактом, что Республика Северная Македония не начала переговоры о вступлении в Европейский союз, и мы постоянно посылаем сигнал о том, что страна готова и выполнила все необходимые условия для вступления в ЕС", - сказала Бирнс. Посол США также подчеркнула, что будущее балканской республики заключается в продолжении процесса евроинтеграции, а США в свою очередь окажут ей дипломатическую поддержку.

Ранее министр иностранных дел Швеции и действующий председатель ОБСЕ Анн Линде в ходе своего визита в Северную Македонию выражала недовольство тем, что переговоры о вступлении балканской республики в ЕС все еще не ведутся.

На состоявшемся ранее саммите "Австрия - Западные Балканы" представители стран Западных Балкан согласились с тем, что они были одинаково разочарованы, когда дело дошло до европейской интеграции и отношений ЕС со странами региона. Президент Сербии Александар Вучич заявлял, что Европейский союз устал от расширения, а страны Балканского региона устали от разговоров о вступлении в ЕС. Он также выразил сомнение в приеме государств региона в состав Евросоюза в ближайшие пять лет.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория, а также Турция. Ни для одной из этих стран даже теоретически не определены возможные сроки вступления в ЕС.