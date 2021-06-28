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США намерены далее обсуждать с РФ судьбу американцев, находящихся под стражей в России

Посол в Москве Джон Салливан заявил, что не намерен вдаваться в подробности таких переговоров

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Американская сторона рассчитывает на продолжение обсуждения с Россией ситуации вокруг находящихся под стражей в РФ американских граждан. Об этом заявил в понедельник журналистам посол США в Москве Джон Салливан.

"Оба дела Тревора Рида и Пола Уилана обсуждались президентами [США и России Джо] Байденом и [Владимиром] Путиным. Я рассчитываю на последующее обсуждение нашими властями темы их освобождения. Это имеет больше значение лично для меня и для президента", - сказал он.

Посол также заявил, что не намерен вдаваться в подробности таких переговоров.

Салливан указал, что США продолжают прилагать усилия по защите прав Тревора Рида, осужденного в России на девять лет колонии.

"Я сожалею, что апелляционный суд не отверг этот приговор. Но это не означает, что усилия правительства США, посольства, мои усилия будут прекращены. Мы продолжим поддерживать и защищать права Тревора Рида", - сказал дипломат.

Ранее Мосгорсуд признал законным решение осудить студента из США Тревора Рида на девять лет колонии за нападение на двух сотрудников ППС на севере Москвы.

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СШАРоссияСалливан, Джон
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