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В Госдепе указали, что Россия подает позитивные сигналы по кибербезопасности

Вашингтон будет возлагать на Москву ответственность за пресечение деяний киберпреступников, находящихся на территории РФ, отметил при этом зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Американская администрация считает, что российские должностные лица подают позитивные сигналы, касающиеся обеспечения безопасности в киберпространстве. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон, выступая в понедельник на онлайн-конференции в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"Были пока некоторые позитивные комментарии со стороны российского правительства относительно того, что оно признает наличие проблемы, ответственность не только за то, чтобы спрашивать с [действующих в киберпространстве преступных элементов], но и предотвращать будущие [хакерские] атаки", - отметил сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

Одновременно он утверждал, что Вашингтон будет возлагать на Москву ответственность за пресечение деяний киберпреступников, находящихся на территории России. "Если атака <...> исходит с территории России, то на российском правительстве здесь лежит ответственность за то, чтобы принять [необходимые] действия. И мы (США - прим. ТАСС) будем привлекать их (российские власти - прим. ТАСС) к ответственности по этому [вопросу]. У нас, разумеется, есть спектр инструментов, позволяющих обеспечить это", - сказал дипломат.

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