В Госдепе указали, что Россия подает позитивные сигналы по кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Американская администрация считает, что российские должностные лица подают позитивные сигналы, касающиеся обеспечения безопасности в киберпространстве. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон, выступая в понедельник на онлайн-конференции в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"Были пока некоторые позитивные комментарии со стороны российского правительства относительно того, что оно признает наличие проблемы, ответственность не только за то, чтобы спрашивать с [действующих в киберпространстве преступных элементов], но и предотвращать будущие [хакерские] атаки", - отметил сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

Одновременно он утверждал, что Вашингтон будет возлагать на Москву ответственность за пресечение деяний киберпреступников, находящихся на территории России. "Если атака <...> исходит с территории России, то на российском правительстве здесь лежит ответственность за то, чтобы принять [необходимые] действия. И мы (США - прим. ТАСС) будем привлекать их (российские власти - прим. ТАСС) к ответственности по этому [вопросу]. У нас, разумеется, есть спектр инструментов, позволяющих обеспечить это", - сказал дипломат.