Власти Чехии начали подготовку организации представительства белорусской оппозиции в Праге

ПРАГА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство Чехии и президент страны Милош Земан договорились в понедельник начать процесс подготовки организации в Праге представительства белорусской оппозиции. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.

"Сегодня на заседании правительства с [участием] президента Чехии Милоша Земана мы договорились подготовить организацию представительства белорусской оппозиции в Праге - по образцу Литвы. Белорусская оппозиция пользуется и будет пользоваться однозначной поддержкой Чехии", - написал глава МИД.

В начале июня Чехию посетила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она была принята президентом Земаном, премьер-министром Андреем Бабишем, встретилась с руководителями обеих палат парламента республики и министром иностранных дел Якубом Кулганеком. В качестве почетного гостя она выступила на заседании верхней палаты высшего законодательного органа страны. В ходе встречи с Тихановской президент Чехии предложил ей открыть в Праге представительство белорусской оппозиции.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская. Она не признала результаты волеизъявления граждан и покинула страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста.