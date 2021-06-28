Блинкен заявил о важности устойчивого урегулирования в Сирии

РИМ, 28 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник о важности достижения в Сирии устойчивого урегулирования и мира, "в котором так отчаянно нуждается" эта страна.

Он выступал в Риме на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Затем у Блинкена запланировано участие в министерской встрече по Сирии.

Госсекретарь назвал важной темой на тот момент еще только предстоящей встречи вопрос обеспечения доставки гуманитарной помощи жителям Сирии. "Конечно, это безотлагательная необходимость, но более крупная цель - это добиваться устойчивого урегулирования и мира, в котором так отчаянно нуждается Сирия. Так что мы четко заявим о нашей поддержке общенационального режима прекращения огня, чтобы обеспечить безопасную доставку помощи, а также попытаться создать большую основу, на которой будущее Сирии могло бы идти вперед", - сказал он.

В понедельник Блинкен принял участие в состоявшейся в Риме министерской встрече возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической организацией ИГ (запрещена в РФ).