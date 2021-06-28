Меркель: возможный диалог с Россией не означает, что это будут дружеские переговоры

БЕРЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Возможный диалог ЕС с Москвой вовсе не означает, что это будут дружеские переговоры, но на них следует открыто заявить о проблемах в отношениях между странами Евросоюза и Россией. С таким утверждением выступила в понедельник канцлер Германии Ангела Меркель во время онлайн-общения со студентами.

"Я думаю, что есть непонимание. Когда я заявляю, что хотела бы, чтобы ЕС говорил с [президентом России Владимиром] Путиным так же, как и американский президент [Джо Байден] говорит с Путиным, то, на мой взгляд, речь идет не о дружеских переговорах, не о признаке того, что у нас хорошие отношения", - сказала Меркель. "Но это осознание того, что мы как Европа будем сильнее, если мы будем придерживаться единой позиции и скажем: "Посмотри, здесь была совершена кибератака, тут гибридная война <…>, там Россия поддерживает ультранационалистические партии", - считает канцлер. По ее словам, следует сказать Москве, что для того, чтобы "хорошо сотрудничать, эти проблемы нужно преодолеть".

"Я не думаю, что это может делать только американский президент, но, на мой взгляд, мы тоже сильны", - продолжала Меркель. "Но у нас [внутри ЕС] еще есть немного недоверия друг к другу. Мы должны преодолеть это недоверие, чтобы быть в состоянии эффективно защищать наши ценности и интересы", - заметила она. "Иначе президент Путин не будет воспринимать нас всерьез настолько, насколько это нужно делать. Я думаю, у нас есть хорошие аргументы для критики России", - полагает Меркель.

Лидеры 27 стран ЕС на саммите 24-25 июня не смогли согласовать предложение Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении встречи на высшем уровне между РФ и ЕС. Вместо этого, согласно итоговому заявлению саммита, главы государств и правительств Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить возможности для диалога с Россией по отдельным темам, представляющим интерес для Евросоюза, а также проработать варианты введения новых санкций против РФ, включая экономические, для противодействия возможной будущей деятельности России, которую они расценят как вредоносную.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал "нелогичной и пагубной" позицию балтийских стран и Польши, которые аккумулируют на своей территории силы НАТО и говорят одновременно о якобы имеющихся угрозах со стороны России.