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Блинкен на встрече с Папой Римским обсудил Китай, Сирию и Венесуэлу

Госсекретарь подтвердил приверженность США "тесной работе со Святым престолом для решения глобальных проблем"

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и Папа Римский Франциск в понедельник на встрече в Ватикане обсудили КНР, а также гуманитарную ситуацию в Ливане, Сирии, Венесуэле и эфиопском штате Тыграй. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

"Госсекретарь и Папа Римский <...> обсудили Китай, а также гуманитарный кризис в Ливане, Сирии, эфиопском Тыграе и Венесуэле", - говорится в сообщении.

Кроме того, Блинкен "подтвердил приверженность США тесной работе со Святым престолом для решения глобальных проблем и [удовлетворения] потребностей <...> наиболее уязвимых [групп], в том числе беженцев и мигрантов". В ходе встречи стороны также затронули борьбу с изменением климата.

Теги
Франциск (Папа Римский)ЭфиопияВатиканСШАЛиванСирияВенесуэлаКитайБлинкен, Энтони
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