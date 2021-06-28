Генсек ООН призвал избегать эскалации после ударов США по Сирии и Ираку

ООН, 28 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке после ударов США по объектам на иракско-сирийской границе и призывает все заинтересованные стороны проявлять сдержанность. Об этом заявил в понедельник его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Мы видели сообщения об американских ударах в пограничной зоне между Ираком и Сирией. Генеральный секретарь сохраняет озабоченность в связи с нестабильной ситуацией в данном регионе. Он вновь призывает все заинтересованные стороны проявлять сдержанность и избегать шагов, которые могут привести к эскалации и помешать дипломатическим усилиям по урегулированию", - сказал он.