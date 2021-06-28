Литва считает решение Минска о выходе из "Восточного партнерства" не имеющим силы

ВИЛЬНЮС, 28 июня. /ТАСС/. Вильнюс считает решение Минска о выходе из программы ЕС "Восточное партнерство" не имеющим силы как принятое якобы незаконной властью. Такое мнение озвучил в понедельник глава МИД балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис, сообщила пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.

"Такие решения незаконными руководителями не принимаются. Призываем к непризнанию международных обязательств, изменений суверенитета и других перемен, которые вводятся незаконной властью", - приводятся в сообщении его слова.

Литва изначально после президентских выборов в августе 2020 года заявила о непризнании их итогов и объявила о том, что не считает переизбранным в ходе голосования, которое якобы было фальсифицировано, президентом Александра Лукашенко.

Как отметил Ландсбергис, за гражданами Белоруссии остается право пользоваться преимуществами в рамках программы "Восточное партнерство". "Предложение ЕС о проведении реформ и помощи остается для демократической Белоруссии в силе", - утверждал Ландсбергис.

В рамках последнего блока секторальных экономических санкций Евросоюз заморозил реализацию европейских программ, направленных на развитие сотрудничества с Минском. В силе остались лишь различные программы обменов и целевые образовательные программы для грантового обучения белорусской молодежи в вузах Прибалтики и Польши. МИД Белоруссии ранее заявил, что Минск в связи с "беспрецедентными санкциями ЕС" приостанавливает свое участие в программе "Восточное партнерство", а также начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с сообществом, которое предусматривает в том числе обязательство принимать обратно нелегальных мигрантов.

Многосторонняя программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР - Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.