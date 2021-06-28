Салливан заявил, что Путин и Байден обсуждали получение российских виз дипломатами США

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден в Женеве отдельно обсуждали вопрос о получении российских виз американскими дипломатами для работы в представительствах США на территории РФ. Об этом сообщил в понедельник посол США в РФ Джон Салливан в интервью телеканалу "Дождь".

"Отдельно обсуждалась на встрече в Женеве необходимость получения нами виз для того, чтобы можно было при помощи американских граждан заменить местный персонал, который мы не больше не можем нанимать на работу", - сказал он.

По мнению Салливана, вопрос о визах для сотрудников американских представительств является основным вопросом, который нужно решить немедленно.

Дипломат также рассказал, что вскоре после возвращения в Москву провел встречу с помощником президента РФ Юрием Ушаковым в Кремле. "Мы оба согласились с тем, что встреча [президентов США и РФ] в Женеве была полезной, но она ознаменовала собой лишь начало обсуждения широкого круга вопросов", - добавил он.

В апреле этого года президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в отношении России. Вашингтон, в частности, заявил, что вышлет 10 дипломатов, которых США считают представителями российских разведслужб. На следующий день РФ объявила об ответных мерах. Послу США было рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации. Кроме того, Россия предложила 10 американским дипломатам покинуть Москву и запустила процедуру, которая призвана прекратить практику найма в американские дипломатические представительства в РФ граждан России и третьих стран.