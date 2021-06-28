Боррель заявил, что ЕС продолжит поддержку "демократических устремлений народа Белоруссии"

БРЮССЕЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. ЕС будет продолжать укреплять связи с народом Белоруссии и поддерживать демократические устремления белорусского народа после выхода этой страны из европейской программы "Восточного партнерства" в ответ на санкции Брюсселя. Об этом написал в понедельник в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Несмотря на решение режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко выйти из программы "Восточного партнерства", мы готовы продолжать работать с белорусским народом для укрепления наших связей, развивать региональное сотрудничество, отвечать на общие вызовы и поддерживать демократические устремления", - написал он.