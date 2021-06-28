Силы США в Сирии вели огонь в порядке самообороны после ракетных запусков

ТАСС, 29 июня. Силы США вели артиллерийский огонь в ответ на обстрел военной базы в провинции Дейр-эз-Зор, сообщил официальный представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто. Соответствующая запись была размещена в понедельник на его странице в Twitter.

"Вооруженные силы США в Сирии, находясь под реактивным обстрелом, действовали в порядке самообороны и вели <...> артиллерийский огонь по пусковым позициям", - говорится в сообщении. Других подробностей пока не приводится.

Ранее в понедельник агентство SANA сообщило, что военная база США, расположенная в районе нефтеносной местности Эль-Омар в северо-восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась атаке реактивными снарядами. Уэйн Маротто в Twitter подтвердил факт нападения, отметив, что раненых в результате атаки не зафиксировано.