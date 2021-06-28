Посол США заявил, что приложит все усилия, чтобы остановить разрыв отношений США и РФ

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Посол США в России Джон Салливан заявил, что хочет приложить все усилия для предотвращения разрыва отношений Москвы и Вашингтона.

"США и Россию связывают множество отношений не только между нашими правительствами, но и между народами, особенно за последние 30 лет. <...> Я хочу сделать [все], что в моих силах, чтобы остановить разрыв этих отношений", - сказал он в понедельник в интервью телеканалу "Дождь".

По мнению посла, отношения России и США представляют "огромную ценность для обеих стран".

Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью, в котором президент США Джо Байден заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он президента РФ Владимира Путина "убийцей".

После этого посол РФ в США Анатолий Антонов был приглашен для консультаций в Москву, где и находился с 21 марта. Салливан отбыл для консультаций в Вашингтон 22 апреля. О возвращении послов в столицы Путин и Байден договорились на саммите в Женеве 16 июня. В настоящее время оба посла вернулись на свои рабочие места в столицах двух государств.