В Италии пройдет встреча министров иностранных дел Группы двадцати

МАТЕРА /Италия/, 29 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Вопросы многополярного мирового управления с целью преодоления глобальных вызовов обсудят главы министерских делегаций на встрече представителей МИД стран Группы двадцати, которая пройдет во вторник в городе Матера на юге Италии. Как указывает председательствующая в "двадцатке" итальянская сторона, впервые за время существования этого объединения заседание министров иностранных дел будет сопряжено со встречей глав ведомств по развитию, которая состоится 30 июня в другом южном итальянском городе Бриндизи. Многие министры иностранных дел сочетают эти функции. Так, Россию на обоих мероприятиях будет представлять заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

"Люди, планета, процветание"

Следуя избранному председательствующей в "двадцатке" Италией девизу "Люди, планета, процветание", вторая сессия работы будет посвящена вопросам продовольственной безопасности, обеспечению здорового питания. Свое участие в мероприятии подтвердил генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй. Особое внимание будет уделено Африканскому континенту и вопросам его устойчивого развития.

По итогам работы ожидается принятие совместной министерской декларации, которая станет вкладом в подготовку саммита Группы двадцати в Риме в конце октября. В документе будут затрагиваться вопросы продовольственных кризисов, укрепления продовольственных систем и цепочек с целью достижения "Нулевого голода" к 2030 году. В нем будет подчеркнута приверженность созданию Продовольственной коалиции, с инициативой формирования которой ранее выступила Италия на базе ФАО. Как поясняют в МИД, она предполагает единый подход "Одно здоровье", который сочетает заботу о здоровье человека, животных и сохранение окружающей среды.

Как ранее объявлял премьер-министр Италии Марио Драги, в рамках встречи представителей МИД стран "двадцатки" будут обсуждаться вопросы облегчения долгового бремени наиболее бедным африканским государствам и финансовой поддержки инициатив, направленных на их развитие. Не исключается также, что будет вновь обсуждаться вопрос о форме лицензирования патентов на вакцины от коронавируса нового типа для их производства в развивающихся странах. Тема пандемии останется одной из центральных, указывают организаторы.

Гуманитарный аспект

Гуманитарная тема будет продолжена 30 июня в другом южном итальянском городе Бриндизи, где работу заседания "двадцатки", помимо министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, возглавит директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли.

Как корреспонденту ТАСС пояснили в постоянном представительстве РФ при ФАО, Бриндизи - это логистический центр ООН, являющийся и большим складом, и аэродромом, через который осуществляется гуманитарная помощь по всему региону, включая северную и центральную Африку, Ближний Восток.

Пандемия существенно повлияла на продовольственные и производственные цепочки. За последние годы наблюдается значительное увеличение числа недоедающих и голодающих. По совместным оценкам различных организаций ООН, включая ВПП, количество голодающих может достичь 300 млн человек, а если считать недоедающих, то эта цифра превышает 750 млн.

"Значительно это связано с пандемией, поскольку были нарушены многие производственные цепочки, наиболее пострадали наименее благополучные страны. На это повлияли и торговые ограничения, которые вводили отдельные страны. 60-70 государств в мире подвержены санкциям или тем или иным торговым ограничениям. Это наносит серьезный ущерб", - сказал в интервью ТАСС постоянный представитель РФ при ФАО и других международных организациях в Риме Виктор Васильев.

Внимание и жара

Как указывает Radio 1, для освещения встречи представителей МИД стран "двадцатки" аккредитовались около 400 журналистов. После долгого перерыва из-за пандемии это первая встреча в очном формате. В Матере, городе, входящем в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, предприняты особые меры безопасности, связанные не только с обычными требованиями для таких мероприятий, но и с нормами по профилактике распространения коронавируса. Несмотря на вхождение в силу в Италии ковидных сертификатов, даже при наличии справки о вакцинации от всех журналистов требуется предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Сами заседания и пресс-центр разнесены по двум историческим дворцам города.

Накануне начала работы итальянская сторона оказала торжественный прием главам делегаций, включая госсекретаря США Энтони Блинкена, в городе Бари, где расположен ближайший от Матеры аэропорт. Приглашенных угощали традиционными продуктами и блюдами региональной кухни. При этом в этом регионе установилась особенно знойная погода.