Участники Форума регионов России и Белоруссии обсудят сотрудничество в эпоху цифровизации

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Научно-техническое сотрудничество России и Белоруссии в эпоху цифровизации станет главной темой XIII Форума регионов двух стран, который открывается в онлайн-режиме в Москве и Минске во вторник и продлится до 1 июля.

Форум пройдет под эгидой верхних палат парламентов двух стран. Вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев ранее сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко выступят на пленарном заседании 1 июля в режиме видео-конференц-связи.

Откроют пленарное заседание на тему: "Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации" председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания (верхняя палата парламента Белоруссии) Наталья Кочанова. В его работе примут участие руководители министерств и ведомств, органов государственной власти, предприятий и организаций, представители деловых кругов двух стран.

Помимо ряда секций, на форуме также пройдет совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при Совете Федерации и Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Белоруссии. Кроме того, 30 июня вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев и заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко проведут заседание Межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству.

Контракты и соглашения

Белорусская сторона рассчитывает подписать на форуме контракты на сумму порядка $900 млн. "Ждем подписания контрактов и торговых соглашений, что всегда было важным направлением в работе форума регионов. Экономические отношения - прежде всего, и у нас уже подготовлен к подписанию ряд контрактов, а некоторые уже даже подписаны в рамках подготовки к форуму. Думаю, что прежняя сумма - $700 млн, - безусловно, будет. Рассчитываем и на более весомую сумму: мы говорим уже о $900 млн", - сообщила Кочанова на совещании по вопросам подготовки и проведения форума. По ее словам, особый акцент был сделан на подготовке к подписанию контрактов, межправительственных и межрегиональных соглашений, использовании ресурса городов-побратимов. Кочанова отметила, что тема нынешнего форума весьма актуальна и перспективна для двух стран. "Главы наших государств всегда придавали Форуму регионов Беларуси и России большое значение, и мы надеемся, что и нынешний форум пройдет на высоком уровне", - сказа Кочанова.

Глава комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец напомнила, что во время проведения предыдущих форумов были подписаны коммерческие контракты на общую сумму около $3 млрд. "Причем в контрактном портфеле - не только продукция сельского хозяйства и продовольствие, но и инвестиционные товары, сложная техника, нефтехимическая продукция с высокой добавленной стоимостью", - отметила она. Рунец указала на то, что сумма заключенных контрактов от форума к форуму возрастает. Если на II Форуме объем сделок составил $230 млн, то на предыдущем, который прошел в Минске и Минской области, общая сумма контрактов составила $711 млн."Форум регионов вносит весомый вклад в наращивание взаимного товарооборота между братскими странами", - сказала сенатор.

Местом работы секций в онлайн-режиме с российской стороны станет Совет Федерации, с белорусской - Институт стратегических исследований, научно-технологический парк БНТУ "Политехник", президентская и Национальная библиотеки, а также Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники.

Первый форум регионов Белоруссии и России прошел в Минске 5-6 июня 2014 года. Его главной темой стало эффективное развитие агропромышленных комплексов двух стран. Затем были встречи в Сочи, Москве, Могилеве, Санкт-Петербурге.