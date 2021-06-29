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Байден подтвердил, что не допустит получения Ираном ядерного оружия

Президент США добавил, что отдал распоряжение о нанесении авиаударов по объектам поддерживаемых Тегераном группировок в Ираке и Сирии

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не допустят получения Ираном ядерного оружия. Об этом заявил в понедельник американский лидер Джо Байден перед переговорами с израильским президентом Реувеном Ривлином в Белом доме.

"Иран никогда не получит ядерное оружие при моем президентстве", - отметил глава вашингтонской администрации, указав, что обсудит ситуацию вокруг Ирана с Ривлином.

Он добавил, что отдал распоряжение о нанесении авиаударов по объектам поддерживаемых Ираном группировок в Ираке и Сирии, которые, по версии Вашингтона, нападали на американских военнослужащих. Президент пояснил, что руководствовался второй статьей американской конституции, которая позволяет главнокомандующему прибегать к военным действиям в качестве самообороны. "И у меня есть такие полномочия в соответствии со второй статьей [конституции], и даже те в Конгрессе, кто не желает признавать это, признали, что это так", - отметил Байден.

Американский лидер также подчеркнул, что его обязательства перед Израилем "неизменны" и что он "непоколебимо привержен самообороне" еврейского государства. Глава Белого дома выразил поддержку нормализации отношений Израиля со странами Африки и Ближнего Востока.

Он рассказал, что "очень скоро" примет в Вашингтоне нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

Ривлин отметил, что у Израиля нет лучшего союзника, чем Соединенные Штаты, и что демократические ценности связывают обе страны.

Теги
СШАИранБайден, Джо
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