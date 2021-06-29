Госдеп оставил в силе рекомендации американцам не путешествовать в Белоруссию

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Госдепартамент США в понедельник оставил в силе опубликованные ранее рекомендации американским гражданам не путешествовать в Белоруссию. Об этом говорится в распространенном Госдепом письменном заявлении.

В документе подчеркивается, что в составляемом внешнеполитическим ведомством списке стран "28 июня Белоруссия остается на четвертом уровне - не путешествовать". "Не путешествуйте в Белоруссию из-за произвольного применения законов и риска задержания", - пояснили в Госдепартаменте, указав также и на ситуацию вокруг пандемии в республике.

"Белоруссия применяет специальные ограничения в отношении граждан, имеющих двойное американское и белорусское гражданство, и может отказать в признании двойного американского и белорусского гражданства, включая отказ или задержку в предоставлении американской консульской помощи задержанным лицам с двойным гражданством", - утверждается в документе.

Руководство ряда европейских стран и США не признает результаты президентских выборов в Белоруссии и считает чрезмерно жесткими действия белорусских правоохранительных органов по отношению к протестующим. На этом фоне Запад вводит санкции и другие ограничения по отношению к республике.

В Минске считают подобные рестрикции недальновидными, ущербными и граничащими с вмешательством во внутренние дела Белоруссии.