Байден заявил, что США намерены укреплять партнерские отношения с Арменией

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты привержены укреплению партнерских отношений с Арменией, которые заключается в сотрудничестве в области демократических реформ и урегулировании конфликтов. Об этом сообщил в понедельник в Twitter президент США Джо Байден.

"Поздравляю народ Армении и [и.о.] премьер-министра Никола Пашиняна с успешным проведением парламентских выборов. Наше партнерство с Арменией заключается в общих ценностях и сотрудничестве в области демократических реформ и урегулирования конфликтов. Мы привержены укреплению этого партнерства", - написал президент.

Ранее в воскресенье ЦИК Армении опубликовал окончательные результаты внеочередных парламентских выборов, согласно которым победила партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" (53,91% голосов), второе место занял блок второго президента Роберта Кочаряна "Армения" (21,9% голосов), в парламент также вошел блок "Честь имею" третьего президента Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, который набрал 5,22% голосов.

Внеочередные выборы в парламент Армении прошли 20 июня. Решение проводить их было принято в результате политических консультаций между представителями власти и некоторых оппозиционных партий для преодоления политического кризиса, который начался в Армении после военных действий в Нагорном Карабахе.