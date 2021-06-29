Госдеп оставил в силе рекомендации американцам не путешествовать в Россию

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Госдепартамент США в понедельник оставил в силе опубликованные ранее рекомендации американским гражданам не путешествовать в Россию. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении.

В документе подчеркивается, что в составляемом внешнеполитическим ведомством списке стран "28 июня Россия остается на четвертом уровне - не путешествовать". Так, Вашингтон призывает американских граждан "не путешествовать на Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус, из-за терроризма, похищения людей и риска гражданских беспорядков", а также в "Крым из-за так называемой оккупации Россией украинской территории и злоупотреблений со стороны оккупационных властей", утверждается в документе.

В нем также утверждается, что граждане США, "включая бывших и действующих должностных лиц, военнослужащих и частных лиц, занимающихся бизнесом", посещающие Россию или проживающие на ее территории, якобы "подвергаются произвольным допросам и угрозам" и "могут стать жертвами притеснений, жестокого обращения и принуждения". "Все американские государственные служащие должны тщательно обдумать необходимость своей поездки в Россию", - утверждается в заявлении.

По версии вашингтонской администрации, власти РФ "могут необоснованно задерживать оказание американской консульской помощи задержанным американским гражданам".

Кроме того, в Госдепартаменте утверждают, будто в России "не гарантированы права на мирные собрания и свободу слова". В связи с этим, указывают в ведомстве, "американские граждане должны избегать любых политических или социальных протестов".

В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что США сами уничтожают свою консульскую службу в России. Так дипломат прокомментировала слова посла США в России Джона Салливана о том, что американское диппредставительство в Москве после 1 августа не сможет предоставлять консульские услуги в связи с нехваткой персонала. Захарова также обратила внимание на то, что Вашингтон уже и "не скрывает, что для реализации политики сдерживания стран давно применяет различные тактики, включая нанесение удара по гуманитарному измерению".