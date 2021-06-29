В Лондоне заявили, что расследование потери документов про эсминец Defender займет неделю

"Расследование будет сконцентрировано на действиях отдельных лиц от момента распечатки документов до оповещения о произошедшем инциденте, а также на правилах перевозки документов в сфере обороны", - указал Куин, выступая перед депутатами британского парламента, слова которого приводит агентство PA.

Он также подтвердил, что вещательная корпорация Би-би-си, в распоряжении которой оказались секретные сведения после их нахождения случайным прохожим, уже передала их в Минобороны. Куин вновь заявил, что документы общим объемом 50 страниц, включая распечатки из электронных писем и компьютерной презентации, были утеряны чиновником оборонного ведомства. При этом замминистра охарактеризовал его действия как "персональную ошибку".

Потерянные документы

Секретные документы Минобороны Великобритании были утеряны больше недели назад, однако случайный прохожий обнаружил их возле автобусной остановки в графстве Кент на юго-востоке Англии 22 июня - за день до инцидента с участием Defender в Черном море. После этого он передал их Би-би-си, которая сообщила о произошедшем в воскресенье. В этих материалах, в частности, утверждается, что Лондон принял решение о проходе своего эсминца вблизи берегов Крыма, желая продемонстрировать поддержку Киеву и показать, что Соединенное Королевство не боится пользоваться водами, которые считает украинскими.

В презентации, которую приводит Би-би-си, говорится, что в Минобороны рассматривались два варианта прохода эсминца из украинской Одессы в грузинский Батуми. Первый был описан как "безопасный и профессиональный", в том числе по "схеме разделения движения" вблизи побережья Крыма. При этом британские военные разбирали несколько вариантов ответных действий со стороны российского флота и авиации - от "безопасных и профессиональных" до "небезопасных и непрофессиональных". Этот путь, как отмечалось в презентации, "предоставит возможность взаимодействия с правительством Украины <...> в признаваемых Великобританией территориальных водах Украины".

Второй анализировавшийся вариант предполагал, что эсминец пройдет вдали от Крыма. Это позволило бы избежать конфронтации. Однако в Минобороны опасались, что Москва может представить это как то, что "Великобритания боится или убегает" и что она признает принадлежность этих вод за Россией. В итоге выбор был сделан в пользу первого варианта.