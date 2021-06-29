Командующий силами США и НАТО в Афганистане заявил, что обеспокоен действиями талибов

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Укрепление позиций радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане является поводом для беспокойства. Такое мнение выразил командующий войсками США и НАТО в этой стране генерал-лейтенант Остин Скотт Миллер в интервью журналистам телеканала ABC, которое было опубликовано в понедельник.

Как он отметил, "если взглянуть на ситуацию в сфере безопасности, то она не является хорошей". "Афганцы понимают, что она не является хорошей. "Талибан" пришел в движение", - сказал Миллер. Он допустил, что радикалы могут попытаться осуществить "захват военным путем" власти в стране.

Как полагает командующий войсками США и НАТО в Афганистане, талибы "проводят наступательную операцию по всей стране". Говоря о том, что они установили контроль над новыми территориями в Афганистане, Миллер отметил: "Нам следует беспокоиться". "Потеря территорий и та скорость, с которой они теряются, должны вызывать обеспокоенность", - добавил он.

По словам Миллера, нельзя допустить, чтобы в свете укрепления позиций талибов жители Афганистана "потеряли надежду и посчитали, что для них исход предрешен".

Президент США Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск стартовал в мае. Ранее планировалось, что воинский контингент США, предположительно, покинет Афганистан к 11 сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.