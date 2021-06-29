Си Цзиньпин впервые в истории вручил ордена Первого июля 29 членам Коммунистической партии

ПЕКИН, 29 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник впервые в истории вручил ордена Первого июля 29 отличившимся членам Коммунистической партии Китая (КПК), которые внесли весомый вклад в социально-экономическое развитие страны. Торжественная церемония, приуроченная к празднованию 100-летия КПК, состоялась в Доме народных собраний в Пекине.

Орден Первого июля, учрежденный ЦК КПК, является высшей партийной наградой. Он выполнен в красном, золотом и белом цветах, награда содержит эмблему партии и пятиконечную звезду.

"Лауреаты ордена Первого июля - выходцы из народа. Это простые герои, которые безмолвно преданы своему делу. Их деяния можно изучать и повторять", - сказал Си Цзиньпин на церемонии, трансляцию которой вело Центральное телевидение Китая.

Как указал председатель КНР, своими действиями лауреаты ордена доказали, что каждый член партии может добиться больших успехов для партии и для народа в великом деле национального возрождения, если он тверд в своих идеалах и убеждениях, тверд в своей воле к борьбе, в своем упорстве, что можно увидеть как в обычное время, так и в критические моменты.

Лауреаты ордена

Среди лауреатов ордена восемь женщин и 21 мужчина. Из них несколько долгожителей, самому пожилому из которых 101 год. Трое были награждены орденом посмертно.

От лица лауреатов на церемонии выступила 64-летняя Чжан Гуймэй. Более 40 лет она провела в бедных районах Китая, где создавала образовательные учреждения для девочек. Благодаря ей почти 2 тыс. девочек из отдаленных районов и деревень смогли поступить в высшие учебные заведения. В народе ее также называют "мама Чжан".

Одним из обладателей награды также стала бывшая воспитанница Ивановского интердома 99-летняя Цюй Дуи, с 1928 по 1941 годы она прожила в Советском Союзе. Позже в числе первых китайских корреспондентов за рубежом была направлена на работу в Москву.

1 июля КПК празднует свою 100-ю годовщину. В связи с этим в стране организовано большое количество культурно-общественных мероприятий.