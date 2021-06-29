Байден: законопроекты о стимулировании научных исследований помогут США обойти Китай

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Принятые 28 июня Палатой представителей Конгресса США два законопроекта о стимулировании научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) в США помогут стране превзойти Китай и весь остальной мир на долгие годы. Такое мнение выразил президент США Джо Байден в распространенном Белым домом письменном заявлении.

"Десятилетия пренебрежений и сокращения инвестиций поставили нас в невыгодное конкурентное положение, поскольку страны по всему миру, такие как Китай, вливают средства и целенаправленно развивают новые технологии и отрасли, оставляя нас под реальным риском оказаться позади", - отметил президент.

"Нам нужны исторические - раз в поколение - инвестиции в нашу конкурентоспособность, поддерживающие НИОКР, инновации, полупроводниковую промышленность и передовое производство, для роста нашей экономики и создания хорошо оплачиваемых рабочих мест для среднего класса в каждом уголке Америки. Восстановив эти внутренние источники силы, мы сможем превзойти Китай и весь остальной мир на долгие годы", - полагает американский лидер. Он подчеркнул, что принятые конгрессменами законопроекты приведут к "жизненно важным инвестициям в НИОКР, науку и [американскую] экономическую конкурентоспособность, а также подтвердят роль науки в решении таких серьезных проблем, как вызванный изменением климата кризис".

Байден напомнил, что в начале июня Сенат Конгресса одобрил законопроект, который выделит из бюджета страны $250 млрд на противостояние Китаю в технической сфере. Средства пойдут на обеспечение работы NASA, министерств торговли и энергетики в сфере передовых технологических исследований. Президент подчеркнул, что подпишет эти три законопроекта в случае одобрения их обеими палатами Конгресса.