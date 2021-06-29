ICAO продлила до сентября расследование по инциденту с бортом Ryanair

ВИЛЬНЮС, 29 июня. /ТАСС/. Международная организация гражданской авиации (ICAO) продлила расследование инцидента 23 мая в небе над Белоруссией с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс, до сентября.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

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Об этом во вторник сообщило Министерство коммуникаций и транспорта Литвы.

"Заслушав в понедельник промежуточный доклад, Совет ICAO принял решение продлить расследование, так как пришел к выводу о необходимости запросить дополнительную информацию у стран и организаций, связанных с инцидентом", - отмечается в сообщении.

Очередное слушание, как отметило литовское ведомство, назначено на сентябрь.