Глава МИД Словакии назвал "прискорбным" выход Белоруссии из "Восточного партнерства" ЕС

ПРАГА, 29 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок назвал "прискорбным шагом" выход Белоруссии из программы Евросоюза "Восточное партнерство". Об этом политик написал во вторник в Twitter.

"Прискорбный шаг - Белоруссия закрыла еще один канал связи [с Евросоюзом] и отправила посла ЕС [из Минска] обратно в Брюссель, - отметил Корчок. - Выход из "Восточного партнерства" негативно повлияет на жителей Белоруссии, заслуживающих честных, свободных и справедливых выборов. Мы поддерживаем их в борьбе за свободу".

В рамках последнего блока секторальных экономических санкций Евросоюз заморозил реализацию европейских программ, направленных на развитие сотрудничества с Минском. В силе остались лишь различные программы обменов и целевые образовательные программы для грантового обучения белорусской молодежи в вузах Прибалтики и Польши. МИД Белоруссии ранее заявил, что Минск в связи с "беспрецедентными санкциями ЕС" приостанавливает свое участие в программе "Восточное партнерство", а также начинает приостановку действия соглашения о реадмиссии с сообществом, которое предусматривает в том числе обязательство принимать обратно нелегальных мигрантов.

Многосторонняя программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР - Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.