Боррель заявил, что в ближайшие недели подготовит варианты новых санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Евросоюз заинтересован в привлечении России к решению глобальных проблем, так как Москва является крупным игроком на мировой арене. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем еженедельном блоге, посвященном в этот раз отношениям с Россией.

"...Последний столп наших отношений с Россией: взаимодействие. Нравится вам это или нет, но Россия является крупным игроком на мировой арене, и она увеличила свое политическое присутствие во многих частях мира, в том числе в странах, где на карту поставлены интересы ЕС: Ливия, Афганистан, Нагорный Карабах и Сирия являются показательными примерами. Я также имею в виду СВПД по Ирану, участником которого является Россия и который мы должны вернуть в нужное русло", - отметил Боррель.

Кроме того, по словам главы дипломатии ЕС, без России невозможно решить глобальные проблемы. "Есть также глобальные проблемы, в решении которых в наших интересах привлечь Россию, потому что не решение этих проблем затронет всех нас", - добавил он.

В то же время Боррель заявил, что в ближайшие недели и месяцы подготовит варианты новых санкций против РФ и возможные сферы взаимодействия с Москвой.