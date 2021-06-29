В США опубликовали долгожданный отчет об НЛО. Вот пять главных выводов

В конце минувшей недели разведка США представила ​​​​доклад для Конгресса о необъяснимых воздушных явлениях, которые наблюдались в Америке в последние десятилетия. В документе собрано все, что власти страны знают и чего не знают о вторжении неизвестных летающих аппаратов на американскую территорию. Требование подготовить этот отчет появилось еще при администрации президента Дональда Трампа, а новое руководство Белого дома поддержало его публикацию. Мы ознакомились с этим документом и кратко пересказываем, что нового американские власти узнали об НЛО.

Всего в период с 2004 по 2021 год власти зафиксировали 144 неопознанных воздушных явления (НВЯ). 80 из них — с помощью приборов и датчиков. В 11 случаях американские военные пилоты сообщали, что были близки к столкновению со странными летательными аппаратами.

Все эти эпизоды эксперты попытались разделить на несколько категорий: воздушная фауна, например птицы или метеорологические шары, природные атмосферные явления, правительственные или промышленные программы США, системы иностранных противников и "другое".

"Мы абсолютно уверены, что то, что мы видим, — это не просто сбои датчиков. Это объекты, которые физически существуют", — приводит CNN слова своего собеседника в американском правительстве.

Никаких признаков космических пришельцев

Эксперты не берутся утверждать, что неизвестные летающие объекты имеют внеземное происхождение, но и не могут однозначно это опровергнуть. Равно как и версии того, что обнаруженные ими аппараты на самом деле могут быть разработками иностранных государств, в частности России или Китая.

"Из 144 сообщений, с которыми мы имеем дело, у нас нет четких свидетельств того, что этим явлениям есть какое-то внеземное объяснение, но мы пойдем туда, куда нас приведут факты", — цитирует агентство Reuters слова американского чиновника высокого ранга.

С однозначной уверенностью эксперты смогли объяснить только один эпизод — летающий объект, который оказался воздушным шаром.

НЛО представляют угрозу для нацбезопасности

Особенно, если речь идет о безопасности полетов, ведь в условиях активности НЛО власти не могут контролировать небо. Это может привести к столкновениям или другим несчастным случаям.