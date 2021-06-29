СМИ: король Эсватини выехал из страны на фоне крупных протестов

ПРЕТОРИЯ, 29 июня. /ТАСС/. Король Эсватини Мсвати III экстренно выехал из страны, где крупные беспорядки создали угрозу для безопасности монарха. Об этом сообщила во вторник газета The East African.

По ее данным, король бежал из страны после того, как 28 июня акции протеста, вызванные правительственным запретом на демонстрации, переросли в беспорядки. В городах жгли и грабили магазины. Куда именно направился монарх, издание не сообщает.

С минувшей недели в Эсватини проходят широкие акции протеста. Для их разгона, по данным издания, полиция сначала применяла слезоточивый газ, однако затем стала использовать огнестрельное оружие с боевыми патронами.

Королевство Эсватини по конституции страны является монархией. Королю принадлежит законодательная и исполнительная власть, монарх назначает премьер-министра, членов правительства, судей и государственных служащих. Королевство, которое до весны 2018 года называлось Свазиленд, располагается на юге Африки на площади 17 тыс. кв. км и по размерам находится на 153-м месте среди всех государств мира. Страна граничит с ЮАР и Мозамбиком, не имея выхода к морю.

Мсвати III взошел на престол в 1986 году после смерти отца Собуза II. Согласно традиции народа свази, к которому принадлежит королевская династия, монарх правит совместно со своей матерью или ее ритуальным заместителем. У короля отсутствует одно из важных прав: он не может назначать наследника. Его избирает специальный Национальный совет Эсватини, но он делает это опосредованно. Сначала совет выбирает среди жен монарха "великую жену". Именно ее сын и наследует королевство. У 53-летнего Мсвати III на текущий день официально 15 жен. В настоящее время на территории Африки сохранились лишь три правящие монархии. Помимо Эсватини, это Марокко и Лесото.