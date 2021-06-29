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Блинкен назвал Ватикан важным партнером США

Госсекретарь встретился 27 июня с Папой Римским Франциском

РИМ, 29 июня. /ТАСС/. Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал Ватикан важным партнером США по ряду вопросов, включая защиту прав человека. Об этом он заявил в опубликованном во вторник в газете La Repubblica.

"Мы работаем [с Ватиканом] вместе над соблюдением свободы вероисповедания, недопущением климатических изменений, преодолением пандемии, завершением конфликтов, а также поддержанием права человека и человеческого достоинства. Ватикан - наш важный партнер", - сказал Блинкен.

В понедельник он был принят Папой Римским Франциском, с которым беседа продлилась около 40 минут и прошла в "дружественной атмосфере". Блинкен назвал ее "одним из самых важных моментов своей жизни".

Теги
Франциск (Папа Римский)ВатиканСШАБлинкен, Энтони
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