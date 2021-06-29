Суд в Ереване перенес заседание по делу экс-президента Кочаряна

ЕРЕВАН, 29 июня. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции во вторник перенес заседание на 3 августа по уголовному делу бывшего президента Роберта Кочаряна и экс-вице-премьера Армена Геворкяна, которые обвиняются в получении взяток в особо крупных размерах, обосновав свое решение итогами прошедших парламентских выборов, согласно которым подсудимые могут стать депутатами и пользоваться неприкосновенностью. Заседание суда транслировали в режиме онлайн местные порталы.

"Суд постановил перенести заседание на 3 августа до выяснения статуса Кочаряна и Геворкяна относительно получения депутатских мандатов", - заявила судья Анна Данибекян.

Блок бывшего президента Роберта Кочаряна набрал 21,9% голосов избирателей и получил 29 мандатов в новом парламенте. Сам Кочарян возглавлял предвыборный список, а Геворкян был пятым номером того же списка. Политики еще не сообщали, собираются ли они становиться депутатами, однако в случае если они получат мандаты, то будут пользоваться иммунитетом и смогут проходить по уголовному делу только при наличии соответствующего разрешения парламента.

Адвокат Кочаряна Арам Вардеванян после заседания суда заявил журналистам, что экс-глава республики и бывший вице-премьер сообщат о своих планах после постановления Конституционного суда, куда они намерены обратится с требованием признать итоги выборов недействительными.

Обвинения против Кочаряна

В 2018 году против Кочаряна было заведено уголовное дело, в рамках которого он обвинялся в попытке свержения государственного строя в 2008 году и во взятке в особо крупных размерах. Экс-президент был арестован и провел в тюрьме полтора года, после чего вышел под залог.

6 апреля текущего года с него сняли обвинение в свержении конституционного строя на основании решения Конституционного суда, признавшего статью, по которой было выдвинуто обвинение, не соответствующей основному закону страны. Тем не менее, суд оставил Кочаряну прежней меру пресечения, так как второе обвинение - во взятке - остается в силе и процесс по нему еще не завершен. По делу о получении взятки также проходит Армен Геворкян. Однако суд до сих пор не приступил к рассмотрению дела по существу, так как заседания неоднократно переносились.