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Блинкен прокомментировал расширение "Авраамовых соглашений"

Нормализация отношений между Израилем и арабскими государствами - положительный факт для всех сторон и всего региона, указал госсекретарь США

РИМ, 29 июня. /ТАСС/. США поддерживают расширение "Авраамовых соглашений" между Израилем и арабскими государствами и работают над этим. Об этом сообщил в опубликованном во вторник в газете La Repubblica интервью госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы твердо поддерживаем "Авраамовы соглашения". Нормализация отношений (между Израилем и арабскими государствами) - положительный факт для всех сторон и всего региона. Они ведут к наращиванию торговли, туризма, инвестиций, улучшению жизни людей. Мы поддерживаем присоединение других стран и работаем над этим. Положительный пример есть, и другие ему последуют", - сказал Блинкен.

Как ранее сообщалось, расширение "Авраамовых соглашений" между Израилем и арабскими государствами и урегулирование палестино-израильского конфликта являются единственными внешнеполитическими инициативами, предпринятыми бывшим хозяином Белого дома Дональдом Трампом, которые намерен сохранить действующий президент Джозеф Байден.

15 сентября 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехстороннюю сделку назвали на Западе "Авраамовыми соглашениями" в честь пророка, считающегося духовным предком всех последователей ислама, иудаизма и христианства. Затем о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко. До "Авраамовых соглашений" у Израиля из арабских стран были установлены дипотношения только с Египтом и Иорданией.

Теги
БахрейнСуданСШАИорданияЕгипетИзраильМароккоТрамп, ДональдБлинкен, Энтони
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