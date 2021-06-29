На Украине перенесли на осень обещанное повышение пенсий

КИЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Правительство Украины перенесло с 1 июля на 1 октября планы по повышению пенсий людям старше 75 лет. Об этом во вторник сообщила министр социальной политики страны Марина Лазебная.

"Мы перенесли. <...> Ресурс так был посчитан, что мы перенесли на 1 октября программу "75 плюс". По 400 гривен (около $15) [к пенсии] все получат и будут получать ежемесячно", - сказала она в эфире телеканала "1+1".

Лазебная пояснила, что перенос повышения связан с недостаточностью средств. Она добавила, что эти 400 гривен людям старше 75 лет в следующем году будут индексироваться.

На Украине начали повышать пенсии отдельным категориям с 1 января нынешнего года. С 1 марта пенсии для 8 млн украинцев выросли на 11%. С 1 июля повышение должно было коснуться в целом 10,5 млн пенсионеров. Предполагалось, что с 1 июля вырастет минимальная пенсия по возрасту, доплата за сверхнормативный стаж и другие надбавки, а также пенсия людям старше 75 лет, однако последних повышение в итоге не коснется.

По данным Национальной академии наук Украины, за чертой бедности в стране в настоящий момент живут 18,7 млн граждан - около половины населения. Бюджет Украины на 2021 год предусматривает увеличение прожиточного минимума в три этапа с 2 189 гривен ($78) до 2 481 гривны ($88) для работоспособных граждан. Планируется также рост месячной минимальной зарплаты с 1 декабря 2021 года до 6,5 тыс. гривен (около $232).