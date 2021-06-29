Совет ЕС и ЕП согласовали создание Европейского агентства по предоставлению убежища

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Совет ЕС и Европарламент (ЕП) согласовали создание Европейского агентства по предоставлению убежища. Об этом говорится в заявлении Совета, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Председательство в Совете и представители Европарламента достигли предварительного соглашения о создании агентства ЕС по предоставлению убежища. Это решение направлено на улучшение применения политики предоставления убежища в ЕС путем превращения нынешнего европейского управления по поддержке предоставления убежища (EASO) в полноценное агентство", - отмечается в нем.

В документе поясняется, что новое агентство "будет отвечать за улучшение функционирования общеевропейской системы предоставления убежища путем предоставления расширенной оперативной и технической помощи государствам - членам и содействия большей согласованности в оценке заявлений о международной защите". "Новое агентство поможет сделать процедуры предоставления убежища в государствах - членах более качественными, единообразными и быстрыми. Его новый резерв из 500 экспертов также обеспечит более эффективную поддержку национальным системам предоставления убежища, сталкивающимся с высокой нагрузкой, что сделает общую систему управления миграцией ЕС более эффективной и устойчивой", - говорится в нем.

Теперь это предварительное соглашение должно быть официально утверждено Советом ЕС, после чего сможет начать функционировать.