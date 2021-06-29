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В странах Балтии начались учения НАТО Ramstein Alloy

В ходе учений будут отрабатываться процедуры связи и контроля, а также обеспечения авиационной безопасности

ТАЛЛИН, 29 июня. /ТАСС/. Учения ВВС стран НАТО и их партнеров Ramstein Alloy ("Рамштайнский сплав") стартовали в воздушном пространстве стран Балтии. Об этом сообщил во вторник главный штаб Сил обороны Эстонии.

"Команда Объединенного центра воздушными операциями НАТО, принимающая сторона Эстония и другие страны - участницы в очередной раз составили сложную программу обучения, которая объединяет наш персонал воздушного наблюдения с союзниками и партнерами в сложных условиях", - заявил командующий Объединенным центром управления воздушными операциями НАТО генерал-лейтенант Клаус Хаберзетцер.

В ходе учений будут отрабатываться процедуры связи и контроля, а также обеспечения авиационной безопасности. Среди прочего участники учений будут отрабатывать действия на случай отказа связи, сопровождение самолета, обнаружение медленно летящего воздушного транспортного средства, а также поисково-спасательные операции.

В учениях, помимо размещенных на базах в Эмари и Шяуляе истребителей ВВС Италии и Испании, также примут участие летчики из Германии, Испании, Польши, Турции и Финляндии. Всего в учениях задействуют более 20 самолетов, в том числе самолет системы раннего предупреждения и управления AWACS E-3.

Учения Ramstein Alloy проводятся трижды в год, указано в сообщении.

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