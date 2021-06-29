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Министр обороны Японии призвал защитить северные рубежи на фоне активности авиации России

Токио не должен упускать из виду дальние полеты российской авиации, подчеркнул Нобуо Киси

ТОКИО, 29 июня. /ТАСС/. Министр обороны Японии Нобуо Киси считает, что японские Силы самообороны должны обеспечивать защиту воздушного пространства на севере страны в связи с активными действиями российской авиации в прилегающих регионах. Об этом он заявил во вторник во время посещения военной базы Титосэ на острове Хоккайдо.

"Россия активно проводит учения и сбор информации в прилегающем [к Японии] воздушном пространстве. Защита северного неба имеет прямое отношение к миру в нашей стране", - приводит его слова агентство Kyodo.

Министр также добавил, что Япония не должна "упускать из виду дальние полеты российской авиации, в том числе самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и истребителей, над Японским и Охотским морями".

Согласно сведениям Минобороны Японии, в прошлом году японские истребители 725 раз вылетали на перехват иностранных военных самолетов. Это на 222 раза меньше, чем годом ранее. 458 раз вылеты осуществлялись в отношении китайских самолетов и 258 раз - в отношении российских. Оба показателя снизились по сравнению с 2019 годом на 217 и 10 вылетов соответственно.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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