В Израиле арестовали троих подозреваемых, бросавших камни в полицейских

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июня. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израильские полицейские арестовали во вторник трех подозреваемых, бросавших камни в полицейских во время сноса дома в районе Сильван в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.

"Трое подозреваемых арестованы, речь идет о районе Сильван, где, согласно постановлению местных органов, был произведен снос дома. Эти трое подозреваемых оказали сопротивление полицейским, мешали стражам порядка при охране этого мероприятия. Были брошены камни в полицейских, двое стражей порядка были ранены, им была оказана медицинская помощь на месте. Трое подозреваемых арестованы и доставлены в полицию для осуществления следственных действий", - сказал Зингерман.

Действующие в секторе Газа палестинские группировки и израильская армия обменивались ракетными ударами с 10 по 21 мая. Обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса и Дамасских ворот в Старом городе Иерусалима, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме у живущих там арабских семей. За 11 дней радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве.