Рада приняла ключевой закон о судебной реформе на Украине

КИЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Верховная рада утвердила во втором и окончательном чтении законопроект о порядке избрания членов Высшего совета правосудия (ВСП) в рамках судебной реформы, который является одним из условий МВФ для продолжения кредитования Украины. За это решение во вторник проголосовало большинство депутатов.

Во втором чтении Рада утвердила главную правку к документу о том, что в Совете по этике, который должен определять соответствие кандидата на должность члена ВСП, решающий голос в нем будет принадлежать иностранным экспертам.

Согласно редакции проекта, принятого в первом чтении, в состав Совета должны были входить три человека из числа судей или судей в отставке, представленные Советом судей Украины, и три человека, названные международными организациями, с которыми Украина в течение как минимум последних трех лет сотрудничает в проведении судебной реформы и в сфере предотвращения и противодействия коррупции. Однако, согласно условиям МВФ, международные эксперты в Совете должны иметь большинство голосов, а не половину, в связи с чем в документ и были внесены изменения.

Утвержденные изменения регламентируют в целом порядок формирования и деятельности Совета по этике. Документом также предусмотрено создание специальной Службы дисциплинарных инспекторов, которые будут при наличии оснований привлекать членов ВСП к дисциплинарной ответственности.

Сотрудничество с МВФ

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Украина для продолжения сотрудничества с МВФ должна утвердить пакет антикоррупционных законов, завершить реформу Службы безопасности Украины (СБУ), Высшего совета правосудия и решить вопрос с продажей земли.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую программу stand-by на 18 месяцев для Украины в размере около $5 млрд. Пока страна получила $2,1 млрд первого транша. В начале апреля советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко заявлял, что Киев планирует достичь рабочей договоренности с МВФ по дальнейшему предоставлению кредитов до конца июля.