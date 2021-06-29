Президент Черногории призвал к сотрудничеству с Россией на фоне неудачного турсезона

БЕЛГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Президент Черногории Мило Джуканович, который ранее ввел антироссийские санкции и обвинял Россию во вмешательстве в дела своей страны, на фоне неудачного туристического сезона призвал к совместному российско-черногорскому сотрудничеству. Об этом он заявил во вторник в своем Twitter.

"Черногория готова на основах взаимопонимания и уважения объективных различий в позициях и интересах наших стран совместно работать над осовремениванием сотрудничества и поиском ответов на новые вызовы, в духе времени, в котором мы живем", - написал Джуканович.

Президент Черногории напомнил о 15-й годовщине установления дипотношений с Россией и 310-й годовщине первых политических контактов. "Не забываем поддержку Россией демократического выбора Черногории в 2006 году (референдум Черногории о независимости), и тот факт, что [Россия] среди первых в мире признала ее обновленную независимость", - написал Джуканович.

Ранее Черногория под руководством Мило Джукановича присоединилась к антироссийским санкциям, вступила в НАТО, обвинила Россию в организации попытки переворота в стране во время парламентских выборов 2016 года. Серьезному давлению подвергался российский бизнес, ухудшилось отношение власти к российским туристам. Такая политика Джукановича вызвала недовольство в обществе, которое особенно обострилось после попытки черногорского президента упразднить в стране Сербскую православную церковь и создать "черногорскую церковь" по украинской модели.

Однако 15 июня после неудачного старта турсезона Черногория попросила Россию восстановить прямое авиасообщение. На протяжении последних лет российские туристы составляли значительную часть туристического потока балканской республики. Однако из-за ограничительных мер, введенных для борьбы с пандемией коронавируса, а также прекращения авиасообщения с Черногорией весной 2020 года российские отдыхающие практически не приезжают.

Государственный долг Черногории по состоянию на 31 марта 2021 года превысил отметку €4 млрд 97 млн, что составляет 88,37% ВВП страны. Ранее правительство Черногории запросило срочную помощь от НАТО и Евросоюза в связи с тяжелым положением системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса.