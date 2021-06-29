ЦИК Молдавии определил окончательный список участников досрочных выборов в парламент

КИШИНЕВ, 29 июня. /ТАСС/. 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат примут участие в досрочных парламентских выборах в Молдавии. Об этом заявил в ходе прошедшего во вторник брифинга глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Дорин Чимил, отметив, что в минувшую субботу истек последний срок, когда избирательные списки могли быть скорректированы.

"В субботу, 26 июня, истек срок, когда можно было внести изменения в списки кандидатов. Последние заявления в этом смысле были рассмотрены на заседании комиссии накануне, 28 июня. В избирательных списках будут 23 конкурента, среди которых 20 партий, два блока и один независимый кандидат. Всего на 101 депутатское кресло в парламенте претендует 1791 человек, из которых 956 мужчин и 835 женщин", - сказал Чимил.

Он добавил, что на выборах будет открыто 2 150 избирательных участков, 150 из которых будут за рубежом. Для избирателей из непризнанного Приднестровья будет сформирован 41 участок. "Их откроют на правом берегу Днестра, куда жители Приднестровья смогут приехать и проголосовать", - пояснил глава ЦИК.

Как сообщалось ранее, в РФ планируется открыть 17 избирательных участков.

Политический кризис разразился в Молдавии после победы Майи Санду на президентских выборах в конце прошлого года. Вступив в должность, она под лозунгом борьбы с коррупцией добилась отставки правительства и заблокировала назначение нового кабинета, спровоцировав роспуск парламента, в котором основанная ею Партия действия и солидарности (ПДС) контролировала 15 из 101 места. Согласно опросам общественного мнения, фаворитами предстоящих выборов выступают ПДС, а также Избирательный блок коммунистов и социалистов, сформированный Партией социалистов и Партией коммунистов, которые возглавляют бывшие президенты Игорь Додон и Владимир Воронин. В целом в законодательный орган имеют шансы пройти до шести партий.