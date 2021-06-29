Премьер Эстонии считает, что международное право применимо к киберпространству

ООН, 29 июня. /ТАСС/. Существующие нормы международного права применимы к киберпространству. Такое мнение высказала во вторник премьер-министр Эстонии Кая Каллас, выступая в Совете Безопасности ООН на заседании высокого уровня по теме кибербезопасности.

"Эстония полагает, что существующее международное право, в том числе устав ООН в целом, международное гуманитарное право, международное право в области прав человека, применимо и к киберпространству", - сказала она.

"Для обеспечения защиты граждан и гражданских объектов в ситуации вооруженных конфликтов, которые постоянно обсуждает Совет Безопасности, очень важно, чтобы любое использование кибервозможностей основывалось на обязательствах, связанных с международным гуманитарным правом", - добавила Каллас.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас во вторник провела в Совете Безопасности ООН в режиме онлайн заседание высокого уровня по теме кибербезопасности, с обзорным докладом выступила заместитель генерального секретаря всемирной организации, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу. Эстония является временным членом Совета Безопасности ООН в 2020-2021 годах.

Россия на мировой арене последовательно выступает за выработку международных договоренностей, устанавливающих правила поведения государств в киберспространстве. По российской инициативе в 2018 году была создана рабочая группа ООН открытого состава по вопросам достижений в сфере информатизации и телекоммуникации. Ее деятельность в 2021 году завершилась принятием доклада по международной информационной безопасности. Однако ряд стран, предлагая установить определенные правила, отказываются подключаться к конкретной работе по выработке обязывающих соглашений в этой сфере. Длительное время от диалога с Россией в этой сфере отказывались США.