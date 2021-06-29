Верховный комиссар ООН осудила нарушения прав человека в Мали

ЖЕНЕВА, 29 июня. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила обеспокоенность ростом нарушений прав и свобод в Мали, призвав власти страны провести их беспристрастное и эффективное расследование и наказать виновных. В заявлении, распространенном во вторник в Женеве, она сообщила, что с января по июнь текущего года в стране зарегистрировано 617 злоупотреблений в сфере прав человека и случаев насилия со стороны вооруженных группировок, включая 165 убийств.

Речь идет о "неоднократных атаках за последние шесть месяцев" группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин", которая была создана весной 2017 года и имеет тесные связи с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ), а также о действиях группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ). Эксперты Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) зафиксировали с января по июнь 617 случаев нарушения прав человека, включая 165 убийств, совершенных вооруженными группировками.

"Ярким свидетельством ухудшения положения в области прав человека в Мали является резкий рост похищений людей", - отметила Бачелет. За первое полугодие 2021 года в стране зарегистрировано 328 таких инцидентов, что существенно больше, чем в 2020 году (187 похищений), и в четыре раза больше, чем в 2019 году.

По данным МИНУСМА, в стране резко выросло число нарушений прав человека, совершенных представителями государственных структур: с 53 в августе - декабре 2020 года до 213 в нынешнем году. При этом 155 нарушений совершили малийские вооруженные силы и силы безопасности.

"Я вновь призываю малийские власти прервать цикл безнаказанности и провести быстрые, тщательные, беспристрастные и эффективные расследования", - заявила Бачелет. Расследованию подлежат, в частности, сообщения о нарушениях прав человека, совершенных военными. "Чтобы обеспечить мир в стране, необходимо привлечение к ответственности", - резюмировала верховный комиссар ООН.