Латвия может ввести обязательное тестирование на коронавирус на границе с Россией

РИГА, 29 июня. /ТАСС/. Власти Латвии рассматривают возможность введения обязательного тестирования для ограничения распространения нового индийского штамма коронавируса при въезде на территорию республики из России. Об этом во вторник на заседании правительства страны сообщил министр здравоохранения Даниэльс Павлютс.

По его словам, которые передает местное агентство LETA, совместно с министерством сообщения (транспорта) и Государственной службой пограничной охраны прорабатывается возможность введения массовых проверок на сухопутных пунктах пропуска, в том числе на КПП Терехово и Гребнево. "Рассматривается возможность того, что тестирование при пересечении восточной внешней границы Латвии будет обязательным", - отметил глава Минздрава. "Помимо прочего, необходимо оценить возможности и правовую основу для проверки в том числе транзитных потоков и водителей грузовиков", - добавил он.

Павлютс считает, что аналогичные меры следует ввести в Эстонии и Литве, иначе вопрос взаимных сухопутных границ останется открытым. "Я призываю осознавать, что ситуация потенциально может стать серьезной и повернуться вспять. Я понимаю, что это снова звучит устрашающе, но наша обязанность - предупредить о складывающихся обстоятельствах", - указал он.

Как сообщил на заседании кабмина руководитель Национальной референтной лаборатории Сергей Никишин, за неделю в республике значительно увеличилось количество случаев заражения индийским штаммом коронавируса, который был обнаружен в 15% секвенированных образцов. По его прогнозам, к концу августа этот вариант вируса станет доминирующим в Латвии и на него будет приходиться 90% всех исследуемых образцов.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта 2020 года. В стране выявили 137 329 инфицированных, 2 508 человек умерли, на лечении находятся 154 пациента. Вакцинация в республике началась 28 декабря прошлого года, с тех пор одну дозу препарата получили 31,45% населения Латвии, две - 27,63%.

Правительство Латвии с 16 июня упразднило требования для въезда в республику из-за границы. Жители Латвии, имеющие цифровой ковид-сертификат, при въезде в страну больше не должны проходить тест на коронавирус и самоизолироваться, а также сдавать тест перед поездкой. Открытой для ряда категорий граждан остается также граница Латвии и России. Пересекать ее могут граждане Латвии, члены их семей, обладатели вида на жительство в республике, а также иностранцы, которые, пересекая Латвию транзитом, возвращаются в страну своего постоянного места жительства, и другие категории лиц.