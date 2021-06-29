Bloomberg: эксперта Пентагона в сфере кибербезопасности заподозрили в раскрытии информации

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Куратор инициатив Министерства обороны США в области обеспечения кибербезопасности при работе с подрядчиками Пентагона Кэти Аррингтон временно отстранена от работы в связи с подозрениями в несанкционированном разглашении ею секретной информации. Об этом со ссылкой на некий официальный документ сообщило во вторник агентство Bloomberg.

По его данным, 11 мая Аррингтон была извещена о "приостановке действия ее допуска к работе с секретной информацией", что стало следствием выявления Агентством национальной безопасности США (АНБ) несанкционированной "утечки". "Если это временное решение [о приостановке допуска] станет постоянным, вам будет отказано в допуске к секретной информации" или "в назначении на должности, сопряженные [с работой с информацией], относящейся к обеспечению национальной безопасности", цитирует Bloomberg документ, поступивший в агентство из офиса заместителя министра обороны США по закупкам и обеспечению. В документе, указывает агентство, не содержится никакой конкретики.

В Пентагоне Bloomberg отказали в каких-либо комментариях относительно нынешнего статуса Аррингтон. По информации же ее адвоката, Марка Зэйда, "никаких решений касательно каких-либо аспектов пока не принято". В своем ответе, направленном агентству по электронной почте, он подтвердил достоверность содержащейся в документе информации и уточнил, что при появлении обвинений такого рода "Министерство обороны в обязательном порядке начинает расследование". "Так работает система", - написал он. Сама эта процедура, указал адвокат, не позволяет делать какие-либо выводы до ее завершения.

"Она не уволена, не лишена допуска к секретной информации. Мы ожидаем возможности, когда с нее будут полностью сняты все подозрения, и она сможет вернутся к работе", - цитирует агентство слова Зэйда.

По информации Bloomberg, Аррингтон 1970-го года рождения два срока заседала в нижней палате штата Южная Каролина, в 2018 потерпела поражение в избирательной кампании и в 2019 году пришла на работу в Пентагон в качестве "эксперта высокой квалификации" в области кибербезопасности. Позднее она была назначена директором по информационной безопасности по вопросам приобретения для офиса заместителя министра обороны по закупкам и обеспечению.