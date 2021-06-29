Рада приняла в первом чтении проект о национальном сопротивлении

КИЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Верховная рада приняла в первом чтении президентский закон о национальном сопротивлении. Такое решение поддержали во вторник на внеочередном заседании парламента 318 депутатов при минимально необходимых 226.

В документе сказано, что национальное сопротивление является составляющей комплексной обороны Украины. Оно предусматривает ряд мероприятий, которые организуются и осуществляются в мирное время и в особый период на Украине с целью максимального привлечения граждан к действиям по обеспечению военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства, "сдерживания и отпора агрессии и нанесения противнику неприемлемых потерь, учитывая которые он будет вынужден прекратить агрессию против Украины".

Составляющими национального сопротивления являются территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению.

Установлено, что общее руководство национальным сопротивлением осуществляет президент страны, территориальной обороной по всей стране - главнокомандующий ВС Украины через командующего Сил территориальной обороны ВС Украины. Главнокомандующий также руководит движением сопротивления через командующего Сил специальных операций ВС Украины, подготовкой граждан к национальному сопротивлению занимается правительство страны.

В документе прописаны порядок формирования и комплектования военных частей Сил обороны, добровольческих формирований территориальных общин и движения сопротивления, полномочия сил безопасности и сил обороны, государственных органов и местных властей. Определены порядок подготовки, развертывания и ведения обороны, финансирование и материальное обеспечение национального сопротивления, вопросы социальной защиты и ответственности за нарушение законов, которые касаются национального сопротивления.

Закон вводится в действие с 1 января 2022 года.