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Нидерланды обвинили Россию в "имитации атак" на голландский фрегат в Черном море

В Минобороны Нидерландов заявили, что российские самолеты, вооруженные бомбами и ракетами класса "воздух - поверхность", пролетали очень низко и близко к фрегату Evertsen
© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

ГААГА, 29 июня. /ТАСС/. Российские истребители создали небезопасную ситуацию в Черном море, пролетев "очень низко" над голландским фрегатом Evertsen. С таким утверждением выступило во вторник Министерство обороны Нидерландов.

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По данным ведомства, инцидент "произошел в прошлый четверг, когда военный корабль находился к юго-востоку от Крыма".

"Самолеты неоднократно доставляли беспокойство экипажу Evertsen в период с 15:30 по 20:30 по местному времени, - утверждают в Минобороны. - Они пролетали в опасной близости и очень низко [над фрегатом], осуществляя имитацию атак. Истребители были вооружены бомбами и так называемыми ракетами класса "воздух-поверхность", предназначенными для поражения целей с воздуха". Кроме того, после этого на Evertsen произошел сбой в работе электронного оборудования.

С точки зрения голландской стороны, своими действиями Россия нарушила право на свободу судоходства, а также двусторонние соглашения, в том числе соглашение о предотвращении инцидентов на море, которое направлено на то, чтобы исключить небезопасные ситуации в море.

Evertsen шел в открытом море в международных водах, - заявил командир корабля капитан-лейтенант Джордж Пастоор. - Для этих агрессивных действий не было никаких причин. Несмотря на это имитации атак продолжалась несколько часов. Это было безответственное и небезопасное поведение в море".

Фрегат Evertsen входит в состав британской авианосной ударной группы во главе с эсминцем HMS Defender ВМС Великобритании.

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