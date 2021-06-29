Оппозиция в Раде назвала закон о судебной реформе сдачей национальных интересов Украины

КИЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Положения принятого в парламенте Украины закона о порядке избрания членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) в рамках судебной реформы являются антиконституционными, направленными на предательство национальных интересов страны. Такое заявление сделала во вторник партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).

"При рассмотрении законопроекта о судоустройстве провластное парламентское большинство проголосовало за очередную антиконституционную поправку. Эти "народные депутаты" отдали иностранным ставленникам контроль над формированием Высшей квалификационной комиссии судей", - говорится в нем. В партии считают, что теперь "представители иностранных кредиторов" получат ключевую роль в формировании судейского корпуса Украины, поскольку они заинтересованы в "судьях-марионетках, которые будут защищать только их интересы".

В ОПЗЖ подчеркнули, что выступают против судебной реформы в таком виде, поскольку это является "откровенной сдачей национальных интересов".

Ранее во вторник Рада утвердила законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Закон определяет порядок проведения конкурса и назначения на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины и усовершенствован порядок организации работы органа. Депутаты при этом утвердили правки, рекомендованные Венецианской комиссией, которые предусматривают, что во время голосования при отборе членов ВККС решающий голос будет принадлежать международным экспертам. Таким образом, новый состав ВККС будет формироваться с учетом мнения международных экспертов. После избрания всех членов комиссии ВККС сможет начать процедуру назначения новых судей в суды общей и специальной юрисдикции.